(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ilritrova glidi finale di Champions League. E dopo la vittoria sul Braga al Maradona gli azzurri fannoidealmente con i tifosi anche via social: «Obiettivocentrato...

Inter sorteggio Champions drammatico, non solo Real Madrid - Manchester City... Le avversarie

ottavi Iscriviti alla newsletter

Champions League risultati: agli ottavi Inter, Napoli, Real Madrid, Bayern, Arsenal, Real Sociedad, Copenhagen e Psv Virgilio Sport

Napoli agli ottavi, festa azzurra in rete: «È la nostra serata perfetta»

Il Napoli ritrova gli ottavi di finale di Champions League. E dopo la vittoria sul Braga al Maradona gli azzurri fanno festa idealmente con i tifosi anche via social: «Obiettivo ottavi ...

Inter e Napoli, le possibili avversarie negli ottavi

3 - Il Napoli vola agli ottavi di Champions League per la 3ª volta nelle ultime tre partecipazioni (2019-20 e 2022-23 in precedenza): ci era riuscito solo in due occasioni nelle precedenti cinque ...