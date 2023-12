(Di mercoledì 13 dicembre 2023) I tassi deitoccano un nuovo record e leche nonlecontinuano a crescere. Gli effetti dei rialzi stabiliti dalla Bce per frenare l’inflazione continuano a pesare sul mercato immobiliare e, soprattutto, sulle. Tassi da record suiin Italia Il primo dato è quello fornito dalla Banca d’Italia: i tassi deiper comprare casa hanno raggiunto un nuovo record nel mese di ottobre. La rilevazione sul costo dei prestiti per leitaliane evidenzia che i tassi d’interesse sono saliti dal 4,65% di settembre al 4,72% di ottobre. Parliamo dei tassi di interesse sui prestiti erogati alleper l’acquisto delle abitazioni, comprensivi delle spese accessorie. Al ...

Sant'Antonio Abate. Un micronido in una casa abusiva confiscata, partiti i lavori

...di immobili e porzioni di immobili su cui pendono vecchie sentenze di abbattimento definitive... Come da prassi - conclude Ilaria Abagnale -sono stati accesi alcunipresso la Cassa Depositi e ...

Mercato immobiliare in crisi, aumento dei tassi pesa sul ceto medio Il Sole 24 ORE

Mercato immobiliare in crisi, mai così difficile avere un mutuo per la casa come dal 2014 Sky Tg24

Mutui mai così alti, 200mila famiglie non riescono più a pagare le rate

Il primo dato è quello fornito dalla Banca d’Italia: i tassi dei mutui per comprare casa hanno raggiunto un nuovo record nel mese di ottobre. La rilevazione sul costo dei prestiti per le famiglie ...

Mutui online: si sta per tornare al variabile

Un interessante articolo dei primi giorni di ottobre 2023 pubblicato su MutuiOnline.it, noto sito di comparazione di offerte di mutui bancari ipotizza che entro la fine dell’anno vi sarà ancora un ...