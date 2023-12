Municipio Roma II | Approvato il bilancio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) “Maggioranza compatta nell’approvazione delmunicipale a sostegno del Governo Gualtieri con la consapevolezza che sono state gettate le basi per un miglioramento concreto della città e che c’è ancora molto da fare”. Esprimono soddisfazione la presidente delII Francesca del Bello e l’Assessore alEmanuele Gisci per la votazione di questa mattina al parlamentino di Via Dire Daua. Uncomplessivo di 26 milioni e mezzo di euro di cui circa 13 sono destinati al sociale con interventi per la disabilità, i minori a rischio, gli anziani, il disagio sociale e l’assistenza alloggiativa. Il piano investimenti, di circa 11 milioni e mezzo, prevede tra l’altro, circa 8 milioni per la manutenzione di strade e marciapiedi, 1 milione e mezzo per il patrimonio pubblico ed ...