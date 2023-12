Mudingayi | ”Bologna | è l’anno buono per l’Europa!”

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 13 dicembre 2023): “, straordinario lavoro della società e di Di Vaio, èper l’Europa. Il Torino ce l’ho nel cuore…” Per approfondire il grande momento deldi Thiago Motta, la redazione della testata sportiva News.Superscommesse.it ha intrvistato, in Esclusiva, Gaby, ex centrocampista dei rossoblù tra il 2008 e il 2012, oltre che di Lazio e Torino. Il belga conosce bene uno degli artefici dalla scrivania di questo, Marco Di Vaio, suo ex compagno di squadra. Inoltre, in questo estratto della lunga intervista,racconta anche i suoi progetti futuri, salutando calorosamente una piazza che ha nel cuore: quella granata., lei ha giocato in unmolto ...