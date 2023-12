Msc Crociere aggiorna la sua programmazione per l’estate 2024

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) MSCha presentato laper gli itinerari estivi del, tra cui un programma completamente nuovo per MSC Musica nel Mediterraneo occidentale e un itinerario ripensato per MSC Opera nelle isole greche. Dal 13 maggio al 28 ottobre, MSC Musica offriràdi 7 notti da Civitavecchia verso alcune delle destinazioni più gettonate dagli ospiti nel Mediterraneo occidentale, tra cui Genova, Cannes, Barcellona, Ibiza e Cagliari prima di ritornare a Civitavecchia. A partire dal 12 maggio e fino al 5 ottobre MSC Opera navigherà da Bari verso le isole greche con un nuovo itinerario che prevede una tappa al Pireo con la possibilità di visitare Atene, e poi Santorini, Katakolon, Corfù e Cefalonia, prima di ritornare a Bari. Gli itinerari di MSC Musica includono: Civitavecchia: ...

Rievocando lo spirito pionieristico degli esploratori del passato, la World Cruise attraverserà oceani e continenti: aprendo gli occhi a scoperte incredibili, in un viaggio di 36.000 miglia nautiche.