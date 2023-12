Mourinho | «Mercato? Il City paga Phillips 80 milioni e a gennaio lo da’ via»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Josèha parlato in conferenza stampa in vista del match tra Roma e Sheriff di domani. Sui tifosi:: «Che posso dire, il giorno che non sarà pieno lo stadio sarà una sorpresa negativa per noi. E’ bello, è una motivazione l’Olimpico così. Domani dobbiamo vincere per loro, per noi, per il calcio perché il gioco va rispettato. Magari nessuno pensa che lo Slavia perda domani, ma tutto è possibile. E per questo noi dobbiamo vincere. I cambi ci saranno e saranno obbligati anche nel modo di giocare». Le nuove caratteristiche della squadra: «Anche questa è una caratteristica: essere meno forti sulle palle inattive. Una squadra con Smalling e Ibanez vince più duelli difensivi, è più pericolosa sulle palle inattive, però è una squadra più brava in fase di possesso. Fare gol dopo 21-23 passaggi è una qualità che per altre squadre è fantastico, ma ...