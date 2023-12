Mourinho | 'Dal mercato mi aspetto solo un difensore Futuro? Io ho le idee chiare Smalling non torna a gennaio'

DIRETTA Roma - Sheriff, Mourinho: 'Mancini out, poi annuncia un colpo a gennaio' LIVE

- calciomercato.itOggi Joseha condotto l'allenamento di rifinitura senza sei ... Noi siamo una realtà diversa emercato io vorrei 3 - 4 giocatori come Pinto e la proprietà, per ...

Roma-Sheriff, Mourinho: "Aspettative Sono abituato. Domani un'opportunità per molti" Sky Sport

Miguel Ángel Nadal: "Mourinho è stato amato da ogni calciatore che ha allenato" Il Romanista

Boniek: “La Roma gioca male, Mourinho ha il futuro in bilico”

a partire dal tecnico portoghese e il suo futuro incerto Zbigniew Boniek, ex calciatore della Roma, è stato intervistato per la rubrica di Te la do io Tokyo su Centro Suono Sport. Ecco le ...

Mourinho: “Con lo Sheriff gioca Renato Sanches. Al playoff saranno partite alla pari”

Le parole di José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Sheriff: ecco cosa ha detto il portoghese.