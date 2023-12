“Morto da molti giorni” Choc dopo tre settimane di ricerche | trovato il cadavere di Rodolfo

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)Guglielmi, l’uomo di 83 anni del quale da tresi erano perse le tracce. Il dramma si è consumato a Pisa. A scoprire ildell’uomo, anche coordinatore di un prodotto editoriale speciale, Punto d’incrocio, giornale di strada fondato dai senza dimora di Pisa, è stata la polizia. A far partire le indagini era stata la sorella che vive in provincia di Firenze e che non lo sentiva da circa un mese. > Giorgio muoreil dentista, la tragedia per un errore che può capitare a tutti. 53 anni, è crollato a terra sotto gli occhi della mamma Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in via Garibaldi nell’abitazione di un 83enne che viveva da solo nel suo appartamento che l’Azienda pisana per l’edilizia residenziale (Apes) ...