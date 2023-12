Morto Antonio Juliano | storico capitano e dirigente del Napoli

Krol e la trattativa che lo portò in azzurro: 'Juliano mi disse 'sarai il mio primo acquisto''

- ha spiegato l'olandese - è stato un grande amico e un grande direttore sportivo, è un giorno triste. 'Quando Juliano mi portò a Napoli capii subito che aveva la testa dura. All'epoca l'...

Il calcio italiano è in lutto. Si è spento all età di 80 anni, per una grave malattia, l’ ex calciatore del Napoli e della Nazionale Antonio Juliano. “Totonno” come veniva chiamato dai tifosi napolet ...

