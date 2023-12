Morto a 61anni l’attore statunitense Andre Braugher

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) , noto per aver partecipato a diversi film e serie tv di successo., attorenoto per aver partecipato a diversi film e serie tv di successo, tra i quali soprattutto la sitcom Brooklyn Nine-Nine, andata in onda dal 2012 fino al 2021. Nella serieinterpretava il ruolo di Raymond Holt, capitano della polizia di New York al centro delle vicende che accerchiano la serie. La notizia della sua morte è stata annunciata dal suo agente, rivelando le cause del decesso,sarebbeper malattia. Biografia Nato a Chicago nel 1962 ha esordito in diverse serie come come Kojak e Thief , ma anche molti film come Glory- Uomini di Gloria con tematica sulla guerra di secessione americana, ...