Morte Rancilio | inquirenti | ' al vaglio posizione del figlio della vittima' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) (Adnkronos) - Da quanto trapela, dai primi rilievi medico legali, la73enne risale a questa mattina e a insospettire è stata proprio la sua assenza: Fiorenzaogni mattina, intorno alle 9.30, andava negli uffici che si trovano nello stesso palazzo al civico 6 di via Crocefisso, dove la donna abitava in un appartamento accanto a quello del. Il corpo senza vita - vestito come per uscire - è stato trovato, disteso sul pavimento del salotto, avvolto da asciugamani e coperte, forse per tamponare il sangueprofonda ferita alla testa. Nell'abitazione, sotto sequestro, sono stati requisiti alcuni oggetti compatibili con la ferita. In particolare su un oggetto, non sporco di sangue e che dunque potrebbe essere stato ripulito, si focalizza l'attenzione degli investigatori che ...