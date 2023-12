Morte Rancilio | figlio piantonato in ospedale | verso formalizzazione accusa omicidio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Milano, 13 dic. (Adnkronos) - E' il35enne di Fiorenzail sospettato numero uno delladella donna di 73enne trovata, con un profonda ferita alla testa, nel suo appartamento in via Crocefisso, in pieno centro a Milano. I carabinieri, coordinati dalla pm Ilaria Perinu, stanno raccogliendo tutti gli elementi trovati nell'appartamento, ora sotto sequestro, per "formalizzare" le accuse ed emettere - "a breve" fanno sapere più fonti - il provvedimento di fermo pervolontario nei confronti del giovanenel reparto di psichiatria del Policlinico di Milano.