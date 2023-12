Morte Juliano | il Napoli saluta il suo capitano | il messaggio social è commovente

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Notizia molto triste in casa: stamane ci ha lasciati Antonio, bandiera degli azzurri negli anni 60-70 ed ex dirigente Antonio “Totonno”, probabilmente l’uomo più rappresentativo deldegli anni 60-70. Leadership e carisma le sue caratteristiche principali, oltre a doti tecniche di elevatissimo livello. Nella sua lunga permanenza in magli azzurra ha collezionato 394 presenze. Solo Hamsik e Bruscolotti sono davanti a lui per presenze nella speciale classifica. Ha inoltre il merito di aver portato a, da dirigente, campioni del calibro di Krool e Maradona. Antonio, ilsalute il suosuiIl, squadra che lo ha cresciuto sin dalla gioventù, ci ha tenuto ...