Morte Antonio Juliano | il retroscena di Ruud Krol sul Napoli

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il mondo del calcio continua ad omaggiare, ex calciatore delmorto all’età di 80 anni. “Condoglianze alla famiglia di, è un momento molto duro ma la vita è così.è stato un grande avversario e un grande direttore sportivo, è un giorno triste. Quandomi portò acapii subito che aveva la testa dura. All’epoca l’Italia non era aperta tanto agli stranieri, mami diceva sempre che io ero il suo primo acquisto”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kis di, ex calciatore e allenatore olandese.