Morta in casa a Milano Fiorenza Rancilio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) È la 73ennela donna trovata senza vita in un appartamento del centro di. La donna era la sorella di Augusto, architetto sequestrato dall’Anonima sequestri nel 1978 quando aveva 26 anni e mai più trovato.era la presidente della fondazione “Augusto”. La famigliaè proprietaria di una storica azienda di macchine per il caffè. La 73enneè stata trovatanella sua. È stata colpita più volte alla testa. Si indaga per omicidio Nell’appartamento dove è stata trovatac’era un figlio della donna di ...