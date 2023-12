Morta con una ferita alla testa Fiorenza Rancilio azienda macchine da caffè | s’indaga per omicidio

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) E' stata trovata, nella sua casa in pieno centro a Milano,, 73 anni: aveva un'evidente lesione. Non a caso gli inquirenti indagano per. La famigliaè proprietaria della storicadiprofessionali per il, fondata a Parabiago (Milano) da Robertonel 1986 L'articolo proviene da Firenze Post.