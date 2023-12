Morta a 35 anni la cantante Zahara | nei suoi brani raccontava della violenza di genere subita in Sudafrica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) E’laBulelwa Mkutukana, in arte. A soli 35il mondomusica piange la scomparsa di una delle maggiori icone del panorama africano. Divenuta famosa nel 2011 con l’album Loliwe, che in poco più di due settimane ha ottenuto due dischi di platino, l’artista ha avuto una vita extra-palcoscenico non sempre facile. Paladina e portavoce nel raccontare ladinel suo Paese, ad annunciarne il decesso è stato il ministrocultura delZizi Kodwa. “e la sua chitarra hanno avuto un impatto incredibile e duraturo sulla musicana”, ha scritto il politico su X (ex Twitter). Se la sua carriera le ha regalato momenti ...