Morbillo | i decessi globali tornano a crescere

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) In numerosi Paesi il tasso di vaccinazione è troppo basso e il numero di casi, da un anno all’altro, è cresciuto del 18% toccando quasi i 9 milioni di infezioni. Anche in Italia servirebbe una copertura ancora più alta, specialmente per la seconda dose che si effettua fra i 4 e i 6 anni