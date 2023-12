Monza | il Ddl del governo entra nel vivo | allo stalker impenitente il primo braccialetto elettronico d’urgenza

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Sarà un trentenne italiano, già condannato per stalking, ad indossare per la prima volta il”. La notizia arriva da, dove su proposta del questore Salvatore Barilaro la misura che prevede l’applicazione del dispositivo – approvata dal presidente della sezione autonoma Misure di Prevenzione di Milano, Giuseppe Cernuto – di fatto inaugura ilcaso in Italia che vede applicato il nuovo Ddl contro la violenza sulle donne,to in vigore il 9 dicembre. Violenza sulle donne, ail” applicato a unoDunque, la polizia applica la nuova misura governativa e mette al polso del trentenne ...