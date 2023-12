Monza | applicato primo braccialetto “d' urgenza” per stalking in Italia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)(ITALPRESS) – Nella serata di martedì, 12 dicembre, gli operatori della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine della Questura die della Brianza hanno eseguito il Decreto – emesso dal Presidente del Tribunale di Milano Sezione Autonoma Misure di Prevenzione di Milano, Giuseppe Cernuto, su proposta del Questore die della Brianza, Salvatore Barilaro – con il quale si impone ad un trentenneno residente in un comune dell'hinterland a sud didi non avvicinarsi al luogo di residenza, dimora, lavoro, vacanza, viaggio e ogni altro luogo abitualmente frequentato dalla persona offesa e tenere comunque una distanza dalla predetta di almeno 500 metri, in ogni luogo, disponendo al contempo l'applicazione del “elettronico”. Si tratta della prima ...

Monza, applicato il primo braccialetto "d'urgenza" per stalking con il nuovo Ddl

Un braccialetto elettronico 'd'urgenza' è statoa un trentenne italiano residente in provincia di, già condannato per stalking in quanto ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti di una giovane ragazza con la quale ...

Monza, applicato il primo braccialetto "d'urgenza" per stalking con il nuovo Ddl Sky Tg24

Braccialetto elettronico d'urgenza applicato a Monza: è la prima volta con il nuovo ddl ilmessaggero.it

Braccialetto elettronico d'urgenza applicato a Monza: è la prima volta con il nuovo ddl

In Italia, un trentenne residente in provincia di Monza è stato sottoposto al braccialetto elettronico «d'urgenza» come misura di prevenzione, in base al nuovo ...

Monza: braccialetto elettronico a un presunto stalker, è la prima volta in Italia

Applicato a un trentenne italiano che avrebbe più volte perseguitato una ragazza appostandosi anche alla fermata del bus ...