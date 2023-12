Monza | applicato primo braccialetto “d’urgenza” per stalking in Italia

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)(ITALPRESS) – Nella serata di martedì, 12 dicembre, gli operatori della Polizia di Stato della Divisione Anticrimine della Questura die della Brianza hanno eseguito il Decreto – emesso dal Presidente del Tribunale di Milano Sezione Autonoma Misure di Prevenzione di Milano, Giuseppe Cernuto, su proposta del Questore die della Brianza, Salvatore Barilaro – con il quale si impone ad un trentenneno residente in un comune dell’hinterland a sud didi non avvicinarsi al luogo di residenza, dimora, lavoro, vacanza, viaggio e ogni altro luogo abitualmente frequentato dalla persona offesa e tenere comunque una distanza dalla predetta di almeno 500 metri, in ogni luogo, disponendo al contempo l’applicazione del “elettronico”. Si tratta della prima ...