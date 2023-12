Monza | applicato il primo braccialetto d' urgenza per stalking con il nuovo Ddl

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Unelettronico "d'" è statoa un trentenne italiano residente in provincia di, già condannato perin quanto ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti di una giovane ragazza con la quale aveva avuto un flirt. La misura, proposta del questore diSalvatore Barilaro, è stata approvata dal presidente della sezione autonoma Misure di Prevenzione di Milano, Giuseppe Cernuto. È ilcaso in Italia che vedeilDdl contro la violenza sulle donne, entrato in vigore il 9 dicembre. Tra le "strette" della nuova normativa, l'applicazione delin presenza dei soli "reati spia o minacce". In caso di manomissione l'uomo potrà essere arrestato ...

