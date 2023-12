Molte copertine | pochi risultati I cinque bluff di Meloni in Europa secondo Matteo Renzi

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Pubblichiamo di seguito il testo integrale dell'intervento cheha tenuto in Senato in occasione delle comunicazioni della premier Giorgiain vista del prossimo Consiglio europeo. Signor Presidente del Senato, signora Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, la relazione della Presidente è stata una relazione abbastanza. normale, non vorrei dire quasi burocratica. Molto più interessanti sono state le repliche, anche quelle che non condividiamo, dove la Presidente del Consiglio ha sfoderato la sua vis polemica e ars oratoria con indubbia capacità e dalle quali cerchiamo di trarre un po' di considerazioni, augurando comunque alla Presidente in bocca al lupo, perché - lo diceva molto bene Spagnolli in un intervento che condivido dalla A alla Z, a parte la dichiarazione di voto finale - noi comunque facciamo ...