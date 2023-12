Mobilità | M5S-LcR | “Numeri da record ciclabile Tuscolana e sblocco TVA sono frutti del lavoro della scorsa amministrazione Raggi”

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) “Sul frontearrivano in questi giorni notizie di grandi successi dovuti in larga parte a opere cantierizzate o aperte dalla passata”. Così in una nota congiunta i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica. “Da ultimoarrivati i dati sulla pistache corre lungo la– inaugurata nellaconsiliatura – che ha ridisegnato completamente lo spazio urbano del quadrante e ha promosso ladolce facendo registrareda: da gennaio a settembre scorsi infatti il contabici posizionato all’altezza di via Gela ha segnato oltre 78mila passaggi, in media 288 al giorno. Grazie alla ...