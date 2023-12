Mirabelli | “Il Milan è in un momento particolare Vedremo se Ibrahimovic avrà la stoffa anche fuori dal campo”

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ilsta attraversando un periodo complicato sia di risultati che di prestzioni. A provare a dare impulsi positivi alla squadra è arrivata l’ufficialità della nomina di Zlatancome consulente di Red Bird. A parlare della nomina dello svedese e del periodo sportivo delne ha parlato chi è stato direttore sportivo dei rossoneri, ossia Massimiliano. Queste le parole dia TvPlay: “Moltoe, tra virgolette, un po’ negativo rispetto alle ambizioni iniziali. Tutti aspettavano che passasse questo turno in Champions, ma è molto difficile. Si sta staccandoin campionato. C’è ora la novità di, che conosciamo il campione che è stato ine magari lo sarà ...

Milan, parola d'ordine: Contestazione!!

... con Furlani e Moncada fin troppo similari a Fassone e, perchè, per chi non si ricordasse gli acquisti fatti nell'era cinese, non erano tutti dei bidoni, anzi. Sportivo, perchè ilha ...

Mirabelli: "Milan, momento particolare ma è tornato Ibra. Il tempo ci dirà se avrà la stoffa" TUTTO mercato WEB

Mirabelli: “Ibrahimovic al Milan Vedremo se avrà la stoffa” Radio Rossonera

Lemon Sistemi verso quotazione su Euronext Growth Milan

Lemon Sistemi ha avviato l'iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto ...

Milan, lo sfogo di Mourinho riapre una pista clamorosa

Le parole dello Special One dopo il deludente pareggio della Roma in casa del Servette riaprono una pista per il Milan ...