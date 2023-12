“Mio padre mi parlava di un capitano…” | lo striscione dei tifosi del Napoli per Juliano è da brividi FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) All’età di 80 anni, si è spento Antonio, storico regista e dirigente del, in grado di donare lustro alla società. Antoniosi è spento quest’oggi, 13 dicembre 2023, all’età di 80 anni. L’ex registra partenopeo, oltre 20 anni in maglia azzurra, con un percorso vissuto fin dalle giovanili e condito da due coppe Italia, nonostante il tanto tempo trascorso dai suoi tempi, rappresentava ancora oggi patrimonio dellacalcistica. Un fulmine a ciel sereno in pratica, a cui sono seguiti i messaggi di cordoglio di varie società ed addetti ai lavori, che hanno ricordato le gesta di “Totonno”, esaltando anche l’uomo. UltrasdaperAnche la Curva A, attraverso i propri gruppi ...