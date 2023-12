Minnie Driver su Matt Damon e il retroscena del discorso agli Oscar 1998 | “Ero devastata”

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)ha spiegato perché era letteralmente “” durante ildi: in un commento ad un post Instagram dove era stato caricato il video della cerimonia di premiazione in cui veniva sottolineata la sua faccia sconsolata, l’attrice statunitense ha risposto spiegando che si sentiva così perché aveva terminato la relazione sentimentale concirca due mesi prima della cerimonia di premiazione degli, per questo motivo vedere l’attore e sceneggiatore del film Will Hunting – Genio ribello salire sul palco e ricevere la statuetta le aveva causato non poca tristezza. View this post on Instagram A ...

Stasera in TV: Film da vedere Sabato 2 Dicembre, in prima e seconda serata

... con Kevin Bacon, Brad Pitt, Ron Eldard, Billy Crudup, Jason Patric, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Vittorio Gassman, Joseph Perrino, Brad Renfro, Jonathan Tucker, Geoff Wigdor,, ...

Will Hunting – Genio ribelle: Minnie Driver non pensa che un sequel sarebbe una buona idea BadTaste.it Cinema

Minnie Driver Says She Was 'Devastated' When Matt Damon Took New Girlfriend to Oscars After Their Breakup PEOPLE

Stasera in TV: Film da vedere Sabato 2 Dicembre, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Sabato 2 Dicembre 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canal ...

The Beekeeper: nel nuovo poster Jason Statham è pronto a far fuoco!

Il film, che vede la sceneggiatura di Kurt Wimmer (La notte non aspetta, Total Recall – Atto di forza) ha anche un cast composto, tra gli altri, da Josh Hutcherson, Jeremy Irons, Emmy Raver-Lampman, ...