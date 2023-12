Milano | torna la Fashion Week uomo | la data

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Dal 12 al 16 gennaio, laMen’s Collection autunno/inverno 2024/2025 farà il suo ritorno con una serie di debutti e la partecipazione di rinomati stilisti. Il calendario, che comprende 27 sfilate fisiche e digitali, 39 presentazioni e otto eventi, è stato presentato oggi a Palazzo Giureconsulti da Carlo Capasa, presidente della Camera nazionale della Moda Italiana, e Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo economico con delega alla moda e design del Comune di. Numerose sono le novità, tra cui il debutto in passerella di Stone Island e il ritorno in calendario di marchi illustri come Fendi e Gucci. Tra gli eventi di spicco, l’inaugurazione il 12 gennaio alla Triennale della mostra di Kiton ‘Tailoring school. A journey into education’. Carlo Capasa ha sottolineato che “creatività, innovazione, ...