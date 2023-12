Milano | l’ereditiera Fiorenza Rancilio trovata morta in casa

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), 13 dicembre 2023 – E’ giallo in pieno centro di, dove una 73enne è stataoggi riversa a terracon una evidente lesione al cranio nel suo appartamento in via Crocefisso. A quanto si apprende da fonti investigative si tratta di, sorella di Augusto, sequestrato dall’Anonima nel 1978. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagniaDuomo che stanno indagando sulla morte della donna. Nell’appartamento è presente anche la sezione rilievi del comando provinciale. Intanto, il figlio 35enne della donna è stato portato in ospedale in ambulanza in stato di choc. L’anziana era presidente della fondazione Augusto, intitolata alla memoria del fratello, sequestrato a 26 anni e mai più ritrovato. ...