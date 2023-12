Milano | i pm sequestrano il Cpr di via Corelli

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) I pm diPaolo Storari e Giovanna Cavalleri hanno disposto un sequestro impeditivo d'urgenza della società Martinina srl che gestiva il Cpr di via, già oggetto di ispezione nell'inchiesta della guardia di finanza lo scorso primo dicembre. Dall'operazione, per frode e turbativa, era emerso che i migranti, tra le altre cose, non ricevevano cure e mangiavano cibo scaduto. Di fatto la Procura, con questo provvedimento, ha sequestrato il Centro di permanenza per i rimpatri. Il provvedimento, se verrà convalidato dal gip, porterà alla nomina di un amministratore giudiziario per gestire la struttura.