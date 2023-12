Milan | Leao fondamentale in Champions League | il dato

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Per il, anche e soprattutto in. Questo è poco ma sicuro. Il suo recupero per la decisiva sfida contro il Newcastle è stata un’ottima notizia per Stefano Pioli, che potrà contare su un giocatore decisivo. Basti pensare che il portoghese insieme a Vinicius Junior e Khvicha Kvaratskhelia è uno degli unici tre giocatori ad aver completato più di 50 dribbling indall’inizio della scorsa stagione. Dei tre il giocatore delè anche quello con la miglior percentuale di dribbling riusciti con ben il 55,7%. Numeri che certificano comesia un vero e proprio top player, imprescindibile per i rossoneri. C’è uncon e unsenza ...