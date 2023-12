Milan | la qualificazione non è impossibile | ecco come

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), non è detta l'ultima parola per la: i calcoli e i precedenti che fanno sperare i rossoneri Ilsi presenta a Newcastle con 5 punti e l'ultimo posto in classifica nel girone di Champions League, ma ancora con la speranza di qualificarsi agli ottavi di finale. Impresa che si può fare e ne sono testimoni Atalanta e Roma. La formazione nerazzurra ci riuscì nel 2019-20: partita con 3 k.o. di fila, a 90? erano ultimi con 4 punti. Il 3-0 in casa dello Shakhtar (più il 4-1 del Manchester City alla Dinamo Zagabria) li qualificò. Alla Roma, 5 punti nelle prime 5 giornate nel 2015-16, bastò uno 0-0 col Bate Borisov. Inoltre, dal 2003 in 13 sono andate agli ottavi di finale partendo da 5 o meno punti prima dell'ultima gara.