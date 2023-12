Migranti | mannaia della Corte albanese sull' intesa Rama-Meloni

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Lacostituzionaleha annunciato la sospensione delle procedure parlamentari per l'approvazione dell'accordosui, prevista per domani. Lae' stata chiamata in causa da due ricorsi presentati separatamente dal Partito Democraticoe altri 28 deputati schierati a fianco dell'ex premier di centrodestra Sali Berisha. == Von der Leyen: accordo Italia-Albania in linea obblighi Ue = AGI0724 3 EST 0 R01 / == Von der Leyen: accordo Italia-Albania in linea obblighi Ue = (AGI) - Bruxelles, 13 dic. - "Abbiamo visto importanti iniziative guidate dagli Stati membri, come l'accordo operativo tra Italia e Albania. Costituisce un esempio di pensiero fuori dagli schemi, basato su un'equa condivisione delle responsabilita' con i Paesi ...