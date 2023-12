Migranti | l' Alta Corte dell' Albania sospende la ratifica dell' accordo tra Meloni e Rama

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Lacostituzionale albanese ha annunciato la sospensionee procedure parlamentari per l'approvazionesui, prevista per domani.,...

Migranti, Corte costituzionale albanese sospende ratifica accordo con l'Italia

... inutile per il numero deiospitato, onerosissimo per il personale e le risorse mobilitate. Ora ci penserà la corte albanese". "L'Corte albanese sospende la ratifica dell'accordo Meloni ...

Albania, Alta Corte sospende ratifica accordo con l’Italia sui migranti Il Sole 24 ORE

Migranti, l’Alta Corte albanese sospende l’accordo Rama-Meloni: i perché di uno “stop” che può durare almeno … La Stampa

L'Alta Corte albanese sospende la ratifica dell'accordo Rama-Meloni sui migranti

La Corte costituzionale albanese ha annunciato la sospensione delle procedure parlamentari per l'approvazione dell'accordo Rama-Meloni sui migranti, prevista per domani. La Corte e' stata chiamata in ...

La Corte costituzionale albanese ha sospeso la ratifica dell’accordo con l’Italia sui migranti

Alla vigilia dell’approvazione dell’accordo tra Italia e Albania sui migranti in Parlamento, la Corte costituzionale di Tirana ha sospeso ...