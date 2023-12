Migranti | l’alta Corte albanese sospende la ratifica dell’accordo Rama-Meloni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Lacostituzionaleha sospeso le procedure parlamentari per l’approvazionesui, prevista per domani. Laè stata chiamata in causa da due ricorsi presentati separatamente dal Partito Democraticoe altri 28 deputati schierati a fianco dell’ex premier di centrodestra Sali Berisha. L’accordo suistipulato con l’Italia, secondo laCostituzionale, viola la Costituzione e le convenzioni internazionali Nel ricorso si sostiene che l’intesa viola la Costituzione e le convenzioni internazionali alle quali l’Albania aderisce. Ciò comporta che laparlamentaresia sospesa ...