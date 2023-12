Migranti | la Corte costituzionale albanese sospende l' accordo con l' Italia

L'Alta Corte albanese sospende la ratifica dell'accordo Rama - Meloni

L'approvazione dell'intesa suiera prevista per domani

La Corte costituzionale albanese ha annunciato la sospensione delle procedure parlamentari per l'approvazione dell'accordo Rama-Meloni sui migranti, prevista per domani. La Corte e' stata chiamata in ...

Migranti: l'Alta Corte albanese sospende l'accordo con l'Italia

Il ricorso verrà esaminato il 18 gennaio 2024. Il Partito Socialista aveva previsto che l'accordo venisse votato in Parlamento domani 14 dicembre ...