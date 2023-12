Migranti | guai per Casarini | altro che salvataggi

Leggi su notizie

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)per Lucache. Gli ultimi aggiornamenti in merito a questa vicenda che lo vede protagonista Continua il lavoro da parte degli inquirenti di Ragusa in merito alla vicenda che vede come protagonista l’attivista Luca. Non si tratterebbe di una missione dio diin mare, ma un intervento su commissione. Invece era stato raccontato come un “soccorso urgente”. Bisogna tornare indietro di più di tre anni. Precisamente l’11 settembre del 2020 quando la nave dell’Ong Mediterranea, con a capo lo stesso, raggiunge la Maersk Etienne. Luca(Ansa Foto) Notizie.comOvvero la petroliera danese che in quel momento aveva a ...