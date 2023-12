“Mi trasferirò a Napoli” | l’annuncio manda in visibilio la città

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)di uno dei volti più amati dello spettacolo italianointutta: “Mipresto lì”, le parole che infiammano i napoletani. Poi spunta anche un retroscena sul presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis. Ha ormai legato il suo nome alladi: diverse sono state le dichiarazioni d’amore alla, ma anche a tutti i napoletani, a cui il personaggio in questione deve praticamente la vita. Si tratta dell’amatissimo attore Jerry Calà, che negli ultimi tempi è stato molto a, sia per questioni meramente professionali e non. Da pelle d’oca il retroscena che lo lega alladi Partenope, che risale a poco meno di un anno fa. L’attore, quando era a ...