Mi spiace | ma Gino Cecchettin dice boiate pazzesche | la bordata di Vittorio Feltri

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)è diventato ormai l'idolo della sinistra e delle femministe per la sua lotta contro il patriarcato., pur comprendendo il suo dolore per la perdita della figlia Giulia uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, rispondendo ad un lettore su Il Giornale che rimarca il fatto che in passato lo stessoavesse scritto post sessisti sui social, scrive: "So di questi commenti che sarebbero stati fatti dal profilo social dinegli anni passati. Nessuno osa parlarne, in quanto ormaiha quest'aura sacra. Non lo giudico per questo. È stato un atteggiamento goliardico, anche volgare, persino inopportuno, ma non definisce egli stesso come uomo". Però, prosegue ...