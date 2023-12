Mi dicevano che diventare madre era “un suicidio professionale” | parla Adele

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), oggi 35 anni, hato della sua esperienza con la maternità, giudicata da molti un “”. Ospite al Women in Entertainment Gala, evento organizzato ogni anno a Los Angeles da The Hollywood Reporter, la cantante britannica ha rilasciato un lungo discorso dal palco, dove è salita per ritirare lo Sherry Lansing Leadership Award, consegnatole da Helen Mirren. “Lo chiamo un gran casino, perché è così che l’ho vissuto”, ha dettondo del successo ottenuto con il suo secondo album, 21, uscito nel 2011. “È come se fossi diventata famosa da un giorno all’altro. È stata l’esperienza più strana e surreale della mia vita”. E,ndo di quegli anni, il picco della sua carriera, ha ricordato il momento in cui ...