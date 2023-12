Meteo Roma del 13-12-2023 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo in stabile con piogge e temporali sparsi neve sulle Alpi oltre 1200 1500 metri al pomeriggio migliora al nord ovest perlopiù invariato sulle altre regioni in serata e nottata al residui fenomeni magnetici Veneto in neve sulle Alpi fin verso i 1200 metri asciutto altrove con addensamenti bassi e compatti al centro al mattino locali piogge tra Toscana e Umbria asciutto altrove con un Rosita regolare al pomeriggio fenomeni nel Lazio settentrionale tra la serata è la nottata tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali sparsi neve in Appennino fin verso il 1500 1700 metri al sud tempo stabile su tutte le regioni si pomeridiane ma con curiosità regolare in transito in serata peggiora sulla Sardegna con pioggia acquazzoni sparsi nella notte piogge in arrivo anche tra Campania e Molise ...