Meteo | le previsioni in Campania per mercoledì 13 dicembre 2023

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,13. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera, sono previsti 0.3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3566m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud-Sudovest. Allertepreviste: vento. Benevento – Giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3390m. I venti saranno ...