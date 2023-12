Mes | superbonus e austerità Meloni replica e il Senato approva

Leggi su formiche

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ci sono molti puntini sulle “i” nelle repliche del presidente del Consiglio in, dopo le comunicazioni in vista del Consiglio Ue. In primis per sfumare le polemiche sorte ieri dopo i riferimenti alle foto opportunity (“Nessun attacco a Draghi”) e in secondo luogo per ribadire due concetti sul bilancio: i conti italiani sono zavorrati daldeciso dal governo Conte e il veto sul patto di stabilità non è escluso, con a corredo il fax di Di Maio per firmare il Mes. L’Aula della risoluzione di maggioranza. In Aula 106 i voti favorevoli, 61 contrari e 13 astenuti. Pollice in su anche ad alcune sezioni delle risoluzioni, anche riformulate, presentate da Pd, Italia Viva e Azione sulle quali il governo ha espresso parere positivo. Respinte quelle del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi e ...