Mes | Conte | Favore delle tenebre? Meloni non ti permettere | tocca a te decidere

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2023 "Ok al Mes con il? Non tidi fare una affermazione del genere,decidi tu se votare no alla ratifica, ormai è un premierato di fatto". Lo dice Giuseppein un vide pubblicato su X. Il presidente del M5S, replicando al premier sul tema del Mes aggiunge: "Tu cantavi no Mes, quindi decidi se dire no, assumiti le tue responsabilità, oppure voterai sì alla ratifica e farai parte del club di Bruxelles", aggiunge l'ex premier. "Vorrei ricordare che io il Mes non l'ho attivato, nonostante la pandemia", dice. Fonte video: XFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev