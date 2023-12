Mes | Conte | “Favore delle tenebre? Meloni non ti permettere”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) "Tocca a te decidere, assumiti le tue responsabilità" "Ok al Mes con il? Non tidi fare una affermazione del genere,decidi tu se votare no alla ratifica, ormai è un premierato di fatto". Lo dice Giuseppein un video pubblicato su X. Il presidente del M5S, replicando alla