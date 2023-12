Meret | «Non sono uno che fa parate da fotografi | dovevo fare quello per prendere il pallone e l’ho fatto»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il portiere del Napoli,, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Braga in Champions «È stata una buona partita, l’abbiamo gestita bene, siamo andati subito in vantaggio. Forse abbiamo subito un po’ troppo da parte loro, ma siamo soddisfatti del passaggio del turno» Qual è l’obiettivo quest’anno «Come l’anno scorso proveremo ad arrivare più avanti possibile, sappiamo che qualsiasi squadra affronteremo sarà difficile. Comunque passare il turno era l’obiettivo che ci eravamo posti e qualunque squadra ci capiterà dovremmo giocare con l’attenzione che abbiamo avuto oggi. Chiunque ci affronti deve sapere che siamo una squadra forte» La parata sul tiro di Herta. Capello gli chiede: “è stata una parata per i?”. «Nonun portiere che fada...