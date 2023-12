Juve, Iling in uscita: non c'è solo il Tottenham, verrà gestito così

Commenta per primo Laè pronta a valutare eventuali offerte per Samuel Iling - junior . L'esterno offensivo con ...ultime settimane il giocatore è stato inserito anche nella lista di...

Mercato Juve, Yildiz vuole partire se non gioca Ecco la verità Tuttosport

Mercato Juve, l’operatore sicuro: «Nuovo nome per la mediana» Juventus News 24

Mercato Juventus, Koopmeiners per rinforzare il centrocampo: servono 40 milioni di euro

La Juventus continuano a seguire Teun Koopmeiners dell’Atalanta individuato come il profilo ideale per rinforzare il centrocampo bianconero ...

G+: tutte le notizie

Per scelta e per necessità, la Juve a gennaio non può ipotizzare operazioni in entrata ... un investimento per far arrivare un valore aggiunto dal mercato può arrivare solo riuscendo a costruire un ...