Meloni “Sul Pnrr racconto distorto e distruttivo | fiera del risultato”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Penso che si debba essere fieri del lavoro fatto sul, lo abbiamo fatto nonostante il tema di una possibile revisione per risolvere alcune criticità, veniva considerata una ipotesi impossibile o derubricata a una scelta folle che ci avrebbe fatto perdere le risorse e quasi portato l'Italia fuori dall'Europa. E' un”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, nel corso delle repliche in Senato in vista del Consiglio europeo. Per poi aggiungere: “Noi abbiamo dimostrato che se le cose se sono fatte bene si possono ottenere, nonostante si è tifato più perchè all'Italia non venisse pagata la terza rata delche alla coppa Davis, entro la fine di quest'anno consegneremo tutti gli obiettivi della quinta rata e al ...