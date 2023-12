Meloni smaschera Conte e mostra il fax sul Mes | “Dalla storia non si sfugge | capisco l’imbarazzo” video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)colpito e affondato. Giorgia, in replica al Senato sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue, dà una lezione a Giuseppesul Mes.”la vostra difficoltà e il vostro imbarazzo, manon si esce. Questo foglio dila scarsa serietà di un governo che prima di fare gli scatoloni lasciava questo pacco al governo successivo”. Uno dei passaggi-chiave. La premier ha attaccato il M5S,ndo il fax inviato all’allora rappresentante Massari da Luigi Di Maio in cui lo autorizzava a siglare il Mes. “Il governoalla chetichella, col favore delle tenebre, ha dato l’assenso al Mes”. E lo ha fatto – accusa ancora- “il giorno dopo le dimissioni del governo ...