Meloni si è scelto il suo miglior nemico | Giuseppe Conte

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Dai superbuffi del superbonus, al complotto del Mes, alla crescita del Pil dopo la pandemia - che vera crescita non fu, ma solo il ‘rimbalzo del gatto morto’- alle armi ad Israele, all’Ucraina. Non c’è argomento sul quale la premier non incalzi il leader pentastellato. E c'è un motivo